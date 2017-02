El rector, libre de aspirar a cargo político: A. Botello

POR JAHAIRA LARA No ti cias El rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, Gilberto Herrera Ruíz, está en libertad de contender o no por un cargo político y el gobierno estatal respetará su decisión; así lo dijo el secretario de educación, Alfredo Botello Montes, tras el compromiso que el académico hizo con el gobernador de no aspirar a ningún puesto en el poder si cumple con el presupuesto ofrecido a la institución.

Botello Montes destacó que hay muchos ex rectores que han buscado posicionarse en un cargo público y a pesar de ello, no han logrado llegar al poder; así como otro sector ha ocupado puestos en el poder. “Él está en toda su libertad si quiere acudir o no a algún cargo político, muchos rectores han pasado a un cargo público y otros no han llegado a pesar de aspirar a ese cargo público.

Está en su libertad es hacerlo y somos respetuosos de la decisión personal que tenga cualquier persona”, planteó al asegurar que el gobernador ha mantenido el compromiso con la universidad al otorgarle un incremento presupuestal mayor que lo destinado a las universidades públicas del estado, tanto tecnológicas, como politécnicas. En este sentido, informó que a principios de marzo el poder ejecutivo del estado aprobará una aportación de 80 millones de pesos para que la Autónoma de Querétaro lo destine a las áreas de ciencia y tecnología.

“Son con obras y acciones con las que cumplimos con la universidad, no sé a quién se refirió el señor rector; el gobernador está comprometido con la universidad y la educación pública, tenemos nuestras universidades, donde no tuvieron un incremento como el que tuvo la universidad porque hay estreches presupuestal, incluso la UAQ ha tenido un incremento mayor comparando con el año anterior”. Ante las declaraciones del rector sobre que el estado otorga un subsidio mayor a la Universidad Aeronáutica de Querétaro, el secretario de educación expresó que la institución hace labores de capacitación que dan soporte al desarrollo económico de Querétaro.

