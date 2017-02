No es tiempo para temas políticos: MC

POR JAHAIRA LARA No ti cias Luego de que una empresa consultora revelará que el 46.7 por ciento de la población encuestada del municipio de El Marqués, votaría nuevamente por Mario Calzada Mercado en el supuesto que busque su reelección, el presidente municipal dijo no ocupar su tiempo en temas políticos.

Aunque se dijo respetuoso de los resultados emitidos por la empresa, donde también se señala que el 40.7 por ciento de los habitantes considera que no debe reelegirse, mientras a un 12.6 por ciento restante, no lo considera importante; Calzada Mercado no descartó la posibilidad de buscar contender nuevamente en el proceso electoral del 2018.

“No me ocupo, trato de ocupar mi tiempo más en otras cuestiones (…) Trabajo y gobierno para dar buenos resultados a los ciudadanos, la percepción que yo tengo es la que veo todos los días con los ciudadanos cuando platico con ellos en las calles, es en lo que estoy enfocado, dar resultados y cumplir compromisos de campaña; soy respetuoso de este tipo de encuestas”.

En la encuesta realizada por Arias Consultores del cinco al 8 de diciembre en los municipio de Querétaro, Corregidora, El Marqués y San Juan del Río, también se destaca un índice de aprobación del 49.7 por ciento en cuanto al desempeñó que ha tenido Calzada Mercado al frente de la administración de la demarcación metropolitana; el 45 por ciento de los marquesinos no aprueban su labor y a un 5.5 les es indiferente.

El munícipe apuntó que ha pedido a los funcionarios que integran su gabinete trabajar para dar resultados y no estar “inquietos” por temas políticos para los que falta mucho tiempo. “No descartó la posibilidad de reelegirme, pero no ocupo mi tiempo en esa parte; estor trabajando para dar resultados, quiero ver el día de mañana que nuevo proyecto traemos al municipio y es en lo que me ocupo. He pedido a los funcionarios de mi administración que vayan en esa misma línea, no estar inquietos por temas políticos que falta mucho tiempo y que se pongan a trabajar, es en lo que estoy ocupado”, reiteró.

