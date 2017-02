Piden al Congreso mayor presupuesto a salud mental

POR LETICIA JARAMILLO No ti cias La Ley de Salud Mental no establece que se debe destinar el 15 por ciento del presupuesto de este sector para la atención de la salud mental, como lo estipula la OMS, pero en Querétaro no llegamos ni siquiera al 2 por ciento, es apenas un 1 por ciento, declaró Víctor Vega Magaña. El presidente de un Corazón por Querétaro, mencionó que en el capítulo séptimo de financiamiento en salud mental no se mencionan cuáles son las instancias de este financiamiento, y tampoco del porcentaje que se debe asignar a la salud mental.

Además, señaló que debería haber un consejo ciudadano sobre salud mental que tampoco está considerado, Por su parte, la diputada María Alemán Muñoz Castillo dijo que no tiene ningún inconveniente en escuchar las observaciones que se hagan a la Ley de Salud Mental en el estado, y todas las voces que abonen a este ordenamiento serán bienvenidas.

Luego de que Un Corazón por Querétaro hiciera críticas a la Ley de Salud y señalara que no se tomó en cuenta la opinión de especialistas en psicología para la Ley de Salud Mental, la diputada aplaudió el interés de esta agrupación de querer aportar a esta Iniciativa que, dijo, fue elaborada por especialistas y enriquecida por los ciudadanos.

Aun cuando ya fue aprobada en la Comisión de Salud y Población que ella preside, sostuvo que se puede regresar a la Comisión porque todavía no se aprueba en Pleno. Se pueden revisar las observaciones que se hagan o en su caso hacerlas y regresarlas a laComisión. De ser necesario se podrán sentar a platicar con más agrupaciones sobre la Ley de Salud Mental para que la revisen.

La idea es que la gente se involucre y los ciudadanos participen. Al respecto, la legisladora mencionó que son precisamente los especialistas quienes atienden a los enfermos mentales y los que abonaron a la Ley que se aprobó, y son también quienes trabajan en el Cesam, que es el centro que actualmente atiende la salud mental en el estado.

Muñoz Castillo señaló que si bien en su momento se atendieron observaciones de Corazón por Querétaro, es la primera vez que sus integrantes levantan la voz, ya que el día de la aprobación sólo estuvieron el Colegio Médico, el Clúster e integrantes del Cesam. “Las puertas estuvieron abiertas, se hicieron mesas de trabajo y fue como se consolidó el proyecto, causó sorpresa que esta Asociación se haya enterado cuando se dio la noticia de la aprobación en la Comisión”, añadió.

