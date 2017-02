Celebran 60 años de la Primaria “Constituyentes”

No ti cias El secretario de Educación en el estado, José Alfredo Botello Montes asistió a la celebración del Sexagésimo Aniversario de la Escuela Primaria “Constituyentes de 1857 – 1917”. Ahí felicitó a toda la comunidad educativa por sus 60 años de servicio en los que dijo han pasado alrededor de 59 generaciones, “me llena de orgullo regresar a esta escuela entrañable en donde me forme y viví mi niñez, estando aquí me vienen a la mente maestros que me formaron en mis primeras letras.

” Botello Montes reconoció el aporte e involucramiento que tienen los padres de familia con esta institución, tal como lo hacían hace 60 años, “este piso en el que estamos hoy era de tierra, aquí jugábamos a las canicas y jugar al futbol y lo disfrutábamos, en ese entonces nuestros papás, mi papá Juan, se organizaron para pedir apoyo y poder poner este piso de cemento y desde entonces estos pasillos y espacios dan vida a generaciones y generaciones de la niñez queretana”.

El director de la Escuela Primaria “Constituyentes de 1857 – 1917”, Armando Breña Pacheco agradeció el apoyo de las autoridades educativas por estar siempre al pendiente de la escuela Constituyentes, así mismo agradeció el apoyo del gobernador y del Secretario de Educación al ser considerados dentro del Programa “Escuelas al Cien”.

