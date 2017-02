Refrenda FDS apoyo a migrantes: “a nadie vamos a dejar solo”

POR TINA HERNÁNDEZ Noticias Luego de conocerse la deportación de dos queretanos en enero; el titular del Poder Ejecutivo, Francisco Domínguez Servién, refrendó su voluntad de apoyo a los migrantes y sus familias, en el marco, del contexto internacional e incertidumbre sobre la nueva política migratoria que pudiera emprender el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las dos personas que fueron deportadas son originarias de Pinal de Amoles, quienes representan un proceso de repatriación que inició en el gobierno de Barack Obama.

“A nadie vamos a dejar solo, lo vamos a ir viendo, nadie puede decir si va a ser masivo (repatriación), yo creo que esto no va a ser masivo y lo estamos viendo”, confió.

Entre las primeras acciones que Donald Trump aseguró que cumpliría es la deportación de tres millones de personas sin documentos que acrediten su estancia en Estados Unidos.

En cuanto a su promesa de campaña, respecto a la creación del Instituto Queretano del Migrante (IQM); Francisco Domínguez Servién manifestó que por el momento no se contempla la creación de una dependencia de gobierno nueva, pues -ello- significaría un gasto burocrático innecesario.

Lo anterior, precisó, no significa que no se atienda a la población migrante de la entidad, pues desde enero determinó que el titular de la Coordinación de Relaciones Internacionales e Innovación Gubernamental de la Secretaría Particular, Eduardo Presa Ampudia, sea la persona encargada de atender cualquier inquietud o problemática que le extienda los migrantes y sus familias de los 18 municipios queretanos.

La estrategia busca la vinculación de los migrantes con la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoq); la Secretaría de Desarrollo Sustentable (Sedesu); la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedea), la Secretaría de Educación (Sedeq) y el gobierno estatal en general.

El gobernador del estado de Querétaro reconoció que existen municipios del semidesierto y Sierra gorda que no cuentan con la capacidad de atender a los migrantes, en caso, de que se presente una deportación masiva, por ello, aseguró que su gobierno los respaldará si, se da el caso.

En su oportunidad el secretario de gobierno del estado, Juan Martín Granados Torre, expresó que en los próximos días se iniciará con un proceso para vincular a los las dos personas deportadas de Estados Unidos, para coadyuvar en la resolución de sus necesidades.

“Tanto a nivel nacional, como muy en particular las indicaciones que tenemos en Querétaro es de que cuando se detecte, o un ciudadano, sus familias, pidan el apoyo estando en esta situación inmediatamente se harán las gestiones y la vinculación con las instancias protectores de derechos humanos a nivel internacional”, agregó.

Granados Torres aseveró que en su estancia en México se garantizará los derechos humanos de las personas que sean repatriadas de la unión americana y que determinen su residencia en la entidad.

Comentarios

comments