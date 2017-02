Destinan 60 mdp más a Menchaca

POR TINA HERNÁNDEZ Y MANUEL PAREDÓN Noticias Para la recuperación de espacios públicos y la disminución de inseguridad en la zona de Menchaca; el gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, y el presidente del municipio de la capital, Marcos Aguilar Vega, anunciaron la aplicación de recursos por 60 millones de pesos. El recurso será 50 por ciento participación del gobierno estatal y 50 por ciento recursos de la capital, asimismo en las últimas dos semanas se anunció una inversión de 15 millones de pesos para la rehabilitación de la secundaria y primaria de la zona.Francisco Domínguez Servién indicó que se trata de una “invasión social” desde la sección Menchaca I hasta su sección III, que tienen como objetivo mejorar la imagen urbana y la eliminación de los puntos de inseguridad y riesgo. Ante la comunidad estudiantil, dio a conocer que el su administración encargará a la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) un diagnóstico de prevención en Menchaca, en materia de seguridad.

“Porque vamos a hacer muchas acciones, pero lo que debemos hacer es prevenir para que a ustedes no se les ocurra acercarse a algo que ustedes saben, todos saben, que hacer uso de una droga, cualquiera que sea el tipo no les va a dejar absolutamente nada”, aseveró. El anuncio se concretó en la escuela secundaria técnica no. 12 “Ignacio Manuel Altamirano”, en la colonia Menchaca II, en la que el Poder ejecutivo invertirá nueve millones de pesos.

El recurso para el infraestructura educativa proviene del programa federal “Escuelas al 100”, con el que se construirá una cafetería, cancha de futbol 7, rampas, andadores, barda perimetral, red de drenaje y se aplicará pintura, impermeabilización en beneficio de 850 alumnos. “Es la forma más efectiva para que ustedes vayan creando sus oportunidades; queremos que aquí en Menchaca, ustedes cuenten con la certeza de una educación de calidad”, indicó.

MARCOS AGUILAR En su mensaje, el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, destacó el compromiso personal del gobernador Francisco Domínguez con la educación, especialmente con los habitantes de Menchaca.

Expresó que el municipio de Querétaro, comparte este compromiso con la educación y “por eso, el día de hoy, también cooperamos con este esfuerzo, entregando a este plantel, su cancha de usos múltiples, totalmente rehabilitada con una inversión de 685 mil pesos, recursos que fueron gestionados por el diputado local Eric Salas González y que nos ha permitido cumplir con un compromiso más con los estudiantes de una institución más”.

Subrayó que están realizando la inversión más grande en recursos municipales a favor de la educación, construyendo 107 arcotechos para igual número de escuelas de educación básica, entregarán computadoras a todos los maestros del municipio y duplicarán las becas para que ningún alumno deje de estudiar por falta de recursos.

Dijo que estos son algunos de los ejemplos del compromiso del municipio de Querétaro con la educación, siguiendo la pauta marcada por el gobernador Francisco Domínguez. Este compromiso, señaló también debe ser tomado por los jóvenes a quienes dijo que la forma de aportar y comprometerse con su comunidad, es estudiando y forjándose sueños para futuro. Hizo hincapié en que para construir un México más grande, necesitamos jóvenes que sean creativos, que se esfuercen, que se preparen y que quieran ser cada día mejores, así crecerá Querétaro, así crecerá México siempre con la mirada en lo alto.

“La inversión que anunció el gobernador y lo que el municipio está realizando a favor de la educación, significa que confiamos en ustedes, significa que son valiosos y que son la lleve para un mejor futuro, estoy seguro que con educación y esfuerzo, todos ustedes serán un gran orgullo para sus familias, para Querétaro par México”, concluyó.