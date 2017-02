Gran reto de la DDH, justicia y lucha contra la impunidad

POR MANUEL PAREDÓN Noticias La Defensoría de los Derechos Humanos enfrenta el gran reto de implementar la justicia y luchar contra la impunidad de aquellos actos de corrupción que puedan darse, juzgó el obispo Faustino Armendáriz Jiménez. En reunión dominical con los medios el prelado fue interrogado sobre el tema.

Como se adelantó aquí, el Congreso del Estado, nombró a la doctora Roxana de Jesús Avalos Vázquez, como titular de la DDH. Cree que la ciudadanía, merece al mejor o la mejor candidata para asumir esta tarea tan importante. Afirmó que quien esté al frente de la Defensoría de los Derechos Humanos, tiene que ser una persona muy objetiva, una persona con criterio, pero también con deseos de servir y ayudar a los demás, de manera muy clara y dejarse llevar.

Porque esta Defensoría, dijo, tiene un consejo de ciudadanos y lo tiene qué escuchar. Al preguntarle su opinión en cuanto a que las autoridades no están obligadas a acatar las recomendaciones del organismo, Monseñor Armendáriz Jiménez, argumentó que por eso, se necesita a una persona con deseos de servir realmente y no irse para otros lados que no sean el servicio de la comunidad y el marco del derecho.

Comentarios

comments