Cuenta ya Corregidora con censo de personas con discapacidad

Noticias Luego de un año de tocar puerta por puerta en cada colonia y comunidad del municipio, Corregidora destaca como la primera demarcación del estado en contar con el censo de este sector de la sociedad. Dicho ejercicio se ejecutó desde el inicio de la administración a petición del presidente municipal, Mauricio Kuri González, con el propósito de poner en marcha acciones inmediatas que permitieran ofrecer una mejor calidad de vida a los mil 415 niños, niñas, hombres y mujeres con discapacidad en la jurisdicción.

“Desafortunadamente, el censo no está completo y no porque no hayamos hecho bien nuestro trabajo, sino porque la gente tiene la cultura de seguir escondiendo, por pena o miedo, a sus familiares con discapacidad”, precisó Salvador Delgado Martínez, coordinador de Accesibilidad e Inclusión a Personas con Discapacidad en el municipio de Corregidora.

Actualmente y con buenos resultados, se cuenta con programas como el de Tarjetones para Personas con Discapacidad, a través del que se han entregado 68 apoyos; Becas para Personas con Discapacidad, otorgando 350 Becas Sociales, esto es, para quienes no estudian, más las Becas Escolares de Educación Especial.

