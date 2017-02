Bienaventuranzas son un programa de vida: Faustino

POR MANUEL PAREDÓN Noticias En la homilía de la misa que celebró en Catedral ayer, el obispo Faustino Armendáriz Jiménez, centró su atención en el amor a Dios, al prójimo, la justicia y el perdón. A inicio de la ceremonia, saludó al Movimiento Encuentro Matrimonial mundial y dijo que sin duda, es un gran desafío, abrir grandes caminos y acercarse a las familias en las situaciones de agresión que viven en estos tiempos.

Saludó también a los miembros que integran las comunidades EAS y oro por todas las tareas que realizan en esta Diócesis, donde el surgimiento de las comunidades es fuente de espiritualidad y de vida cristianas. En su predicación, Monseñor Armendáriz Jiménez, explicó que durante estos últimos domingos hemos venido escuchando en el Evangelio el así llamado sermón de la montaña en el cual Jesús da a conocer a sus discípulos, los elementos que han de constituir la vida de aquellos que decidan seguirle.

Después de las bienaventuranzas que son programa de vida y posteriormente ante la persecución, Jesús alerta a los discípulos sobre las exigencias y el gran compromiso de ser sal de la tierra y luz del mundo, como cualidades que les librarían de la corrupción y la oscuridad.

Manifestó que hoy Jesús proclama la nueva Tora, es decir, una nueva ley llamada así por el pueblo judío con la esperanza de que su ley, logre penetrar en el corazón de sus discípulos y es precisamente lo que Jesús declara: “no crean que he venido a abolir la ley de los profetas, sino a darle plenitud” .

Y dirigiéndose a sus discípulos, añade: “si su justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos, es decir, si la vida de todos los días se conduce solamente por la ley, sin vivir realmente actitudes de amor, no entrarán en el reino de los cielos”.

Esta plenitud de la ley de Cristo y la mayor justicia que Él exige, lo hace mediante una serie de antítesis entre los mandamientos antiguos y su modo de proponerlos de nuevo y cada vez comienza diciendo: “Han oído que se dijo a los antiguos no matarás y el que mate será reo de juicio, pero yo les digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra con su hermano, será procesado y ese yo les digo, equivaldría a reivindicar para sí la misma autoridad de Dios, fuente de la ley de Dios”.

