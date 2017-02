Incendio en cerro de Cadereyta

Acabó con 3 hectáreas de hojarasca, garambullo y mezquite

POR CIPRIANO MORALES Noticias Cadereyta de Montes, Qro. – Al menos tres hectáreas de hojarasca, garambullo y mezquitefueron arrasadas por un incendio registrado la tarde del miércoles en un cerro de la localidad de San Javier, en el municipio de Cadereyta de Montes. Vecinos voluntarios se adentraron a la zona del siniestro por un incómodo camino por el avanzaban con dificultad, llevando recipientes con agua para auxiliar a los hombres que a marchas forzadas trabajaban para controlar el fuego que amenazaba con salirse de control, ayudado con las ráfagas de aire que había esa tarde al filo de las 16:25 horas, aunque el incendio inicio poco antes de las dos de la tarde.

Desde varios kilómetros a la redonda se podía apreciar la humareda que ocasionaba el incendio que devoró en cuestión de minutos hojarasca, mezquite, garambullo y nopal.

Jóvenes, mujeres y hombres de todas las edades gritaban pidiendo ayuda para apagar el fuego que asolaba parte del lugar conocido como Lomita de Mofe, donde vecinos confirmaron que el incendio fue causado por cuestiones climáticas, aunque no dejaron de advertir a la población sobre no encender fogatas en logares no permitidos o arrojar al intemperie colillas de cigarros encendidos.

