Presenta Sagarpa el programa “Arráigate”

POR RUBÉN PACHECO No ti cias Mely Romero Celis, subsecretaria de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa); destacó que para este año la dependencia abrió un nuevo programa denominado “Arráigate”, enfocado a jóvenes, quienes podrán pedir apoyos de hasta 2 millones de pesos para impulsar proyectos productivos.

Este programa entró en vigor este mes, cuya convocatoria cerrará el 10 de marzo. El monto que la dependencia asignó asciende a 550 millones de pesos y está enfocado a jóvenes de entre los 18 y 35 años. De acuerdo con la funcionaria federal, la edad promedio en el campo es de 53 años, por ello dijo que la Sagarpa se encuentra preocupada, pues los jóvenes no tienen deseos de dedicarse al campo.

Por ello estimó que de continuarse con esta tendencia, el campo mexicano será abandonado por las nuevas generaciones, dado que los actuales campesinos no estarán en condiciones de producir las tierras. “En 30 o 40 años ya van a ser mucho mayores o ya no estarán con nosotros. Si no llevamos a los jóvenes al campo mexicano, hoy en día, entonces vamos a correr un riesgo muy serio de seguridad alimentaria. Por eso este programa busca atraer a los jóvenes”.

Además, señaló que el año anterior la Sagarpa emprendió programas de capacitación en agroemprendimiento, donde asistieron cerca de 30 mil jóvenes de todo el país. Por ello dijo que para este se capacitarán y podrán acceder a recursos para que consoliden sus propios negocios. Con este programa la Sagarpa pretende otorgar hasta 2 millones de pesos a grupos y organizaciones que deseen invertir en el campo.

“Muchos señores que quieren que sus hijos estudien algo, menos lo que tiene que ver con el campo, y necesitamos convencerlos de todo lo contrario, que allí hay oportunidades muy grandes de negocios, que tenemos muchas historias de éxito, de jóvenes que están exportando a otros países con sus productos innovadores”. Finalmente, indicó que la estrategia del programa es tener un enlace que permita buscar en los ejidos, núcleos agrarios, organizaciones y comunidades rurales, a los jóvenes para que conozcan la información y atraerlos.

