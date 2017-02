Inauguran Delegados y Marcos Exposición sobre la Constitución

POR MANUEL PAREDÓN FOTOS MIGUEL CRUZ No ti cias Al compartir la inauguración de la E x p o s i c i ó n G r á f i c a – Histórica “La Constitución de 1917, Fundamento de las Instituciones del País”, el presidente municipal Marcos Aguilar Vega, afirmó que la Carta Magna es la principal herramienta para resolver de manera pacífica los conflictos y diferencias inherentes a cualquier sociedad.

La muestra de 142 láminas instalada en los enrejados de la Alameda Hidalgo fue inaugurada por el delegado de la Secretaría de Gobernación, Juan Carlos Padilla Aguilar, el alcalde y delegados de las dependencias federales en Querétaro.

Marcos Aguilar Vega, apuntó que la Alameda Hidalgo es un lugar de encuentro para la sociedad por lo que no existe mejor sitio para esta exposición.

Afirmó que, “nuestra larga historia nacional también ha sido testigo de las tragedias que acontecen cuando no existe una Constitución aceptada que ofrezca cauces pacíficos para la resolución de conflictos.

“Cuando celebramos nuestra Constitución, celebramos nuestra convivencia, no se trata sólo de Poderes del Estado, se trata de tolerancia; no se trata solamente de instituciones, se trata de coexistencia; no se trata solamente de organizaciones, se trata de entendimiento y paz entre los mexicanos”, señaló.

Estableció que esta exposición hace visible y comprensible cómo las instituciones se fundamentan y emanan de la Constitución, que es para la gente y una sociedad, viva y cambiante.

Esta exposición –remarcópuede dar una comprensión de las batallas por pasadas generaciones y confió en que servirá de inspiración para los jóvenes y para que los ciudadanos, se animen a acercarse a las instituciones, en este proyecto llamado México.

Más allá, el presidente municipal sostuvo que la Constitución es un ente vivo, a lo largo de estos 100 años hubo 699 cambios al texto constitucional y probablemente habrá más de acuerdo a las necesidades de nuestra comunidad, generaciones de mexicanos han luchado para alcanzar la convivencia que nosotros entendemos hoy por normal, normalidad fruto de luchas, de pacificaciones y de grandes esfuerzos de nuestro pueblo, a nosotros nos toca seguir luchando, seguir avanzando.

El Actuario Juan Carlos Padilla Aguilar, delegado de la Segob y coordinador de las delegaciones federales, señaló que el texto constitucional fue un fiel reflejo de todas las aspiraciones de una generación de mexicanos y la articulación de las distintas causas sociales.

Mencionó que en este centenario de la Constitución, el texto es vigente dada su permanente actualización para responder a las necesidades de su tiempo.

El propósito de esta exposición que permanecerá hasta el 8 de marzo, es mostrar a la ciudadanía el origen, evolución, e importancia que las dependencias federales han tenido históricamente como forjadoras del desarrollo del país.

Comentarios

comments