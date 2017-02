Desalojan a ejidatarios para construir Toyota

La noche de este miércoles, policías llegaron al predio de 7 hectáreas en Apaseo El Grande, Guanajuato, y los despojaron

POR ESTRELLA ÁLVAREZ Noticias Un total de 37 personas fueron despojadas la noche de este miércoles de sus tierras de cultivo, donde se construirá el polígono de la empresa Toyola y pueda establecer su planta en la comunidad de Caleras de Amexe, en Apaseo El Grande, Guanajuato.

Se trata de siete hectáreas de terreno que son el sustento de esta familia de ejidatarios, que eran los últimos con los que negociaban la venta, a quienes el gobierno del estado quiere pagar la cantidad de mil 400 pesos el metro cuadrado, siendo la mitad del costo comercial.

La ejidataria María del Pilar Tirado Piña, denunció a Noticias que la noche de este miércoles, llegó un grupo de elementos de la Fuerza de Seguridad Estatal junto con la Fiscalía General de Justicia para enseguida sacarlos sin documento alguno de por medio bajo el argumento que el Gobierno del Estado “había ganado”, incluso los amenazaron con expropiarles su propiedad.

“Estamos solicitando entre tres mil o dos mil 500 por metro cuadrado y yo ya vendía tierra me quedaron a deber un dinero y les dijimos que hasta que me paguen a mi hacemos negocio con la de mi papá por que no la terminan de pagar”.

El viernes pasado, ya habían intentado desalojarlos de este predio ubicado en la entrada del poblado, en donde siembran alfalfa, sorgo y maíz.

Este predio es el último que faltaba por allegarse para poder entregarlo a la empresa Toyota donde construyen una carretera que conectará la Carretera Celaya Cuota con el acceso de lo que será este polígono automotriz.

La empresa Toyota espera colocar la primera piedra de su planta que construirá en Apaseo el Grande, Guanajuato, en noviembre, en donde producirá el modelo Corolla a partir de 2019, con más de 80% de los proveedores de origen local.

Para lograr lo anterior realizará una inversión de 1,000 mdd y generará 2,000 empleos directos y 10 mil indirectos.

