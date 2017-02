Comparecen los siete aspirantes más a DDH

POR LETICIA JARAMILLO Noticia Se realizó la segunda y última parte de las comparecencias de los candidatos a la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, con la participación de siete aspirantes que plantearon sus posturas en materia de derechos humanos, matrimonios igualitarios, pobreza, aborto y personas de la tercera edad, a quienes se les retrasa su pensión del programa 65 y más.

Expusieron también el tema de las relaciones de la Defensoría con las diferentes instancias del gobierno, en presencia del coordinador de la Junta de Coordinación Política, diputado Antonio Rangel Méndez, quien moderó los trabajos de esta segunda etapa de entrevistas, apoyado por el coordinador del Grupo Legislativo del PRI, diputado Mauricio Ortiz Proal.

Participaron en esta segunda ronda José Luis César Pérez Guzmán, Víctor Manuel García Herrera, Berenice Sánchez Rubio, Juan Orlando Vilchis Cortés, Mariana Ramírez Osornio, Salvador Alberto Sosa Ocampo y Alvaro Mandujano Camacho, quienes se presentaron en este orden que fue el mismo de su registro.

José Luis César Pérez dijo que debe haber una defensa firme y sólida de los derechos humanos ante las instancias del gobierno, con las que la Defensoría debe compartir y dialogar porque no son enemigos.

Planteó la importancia de ampliar y consolidar la presencia de la Defensoría en todo el estado con más oficinas regionales, sobre todo en la sierra gorda, el semidesierto, zona metropolitana y zonas indígenas.

E n los matrimonios igualitarios Pérez Guzmán señaló que se debe atender la sentencia de la SCJN que ya emitió, pues “en un estado laico tenemos que aceptar y obedecer, no tenemos más qué decir, lo demás está sobre cualquier principio personal o relación que se tenga, ya dictó la Corte y eso se tiene que hacer”.

En el tema del aborto dejó en claro que no existe ninguna mujer diga: voy a embarazarme para luego abortar, de manera que en lugar de acusarlas, penalizarlas mandándolas a la cárcel o al infierno como hace la Iglesia, se deben impulsar políticas públicas que deriven en una educación profunda de toda la sociedad.

César Pérez comentó que ha determinado que de ser electo presidente de la Defensoría, el 50 por ciento de su sueldo lo destinará al trabajo de derechos humanos con organizaciones sociales.

VÍCTOR MANUEL GARCÍA Durante su participación Víctor Manuel García Herrera señaló que el diálogo permanente con los Poderes del Estado, es la única forma de dar resultados y de reconstruir el tejido social.

Recalcó que el defensor de derechos humanos verdadero no se hace en aulas de grandes universidades, ni en oficinas de la administración pública, se hace en la calle, acompañando a las víctimas en su lucha incansable por el respeto a sus derechos y a los de los demás.

Se pronunció por una DDHQ sensible y autónoma, y propuso un proyecto de trabajo basado en credibilidad y confianza; fortalecer las oficinas de San Juan del Río y Jalpan; así como atención multidisciplinaria.

García Herrera ofreció impulsar un programa de igualdad entre mujeres y hombres; protección a la comunidad lésbico gay; atención a los adultos mayores y personas con discapacidad; pueblos y comunidades indígenas, migrantes y agravio a periodistas.

Y en el tema de los desaparecidos dijo que se debe impulsar un marco legal porque el actual no tiene ningún peso y no se aplica, y no porque sea malo, es de los más avanzados del país, pero falta capacitación, voluntad política de las autoridades competentes y encargadas de la investigación de estos delitos, ya que el comité de seguimiento nunca ha sesionado.

BERENICE SÁNCHEZ Durante su comparecencia, Berenice Sánchez Rubio señaló que la Defensoría debe garantizar el respeto a los derechos humanos, para lo cual propuso cuatro líneas de trabajo: acciones preventivas; mayor vinculación con otras instituciones; Fortalecimiento interno de las instituciones; y fortalecimiento del personal.

Cuestionada por la diputada Herlinda Vázquez sobre las fallas y aciertos de la gestión del actual ombudsman, Miguel Nava, dijo que se ha perdido mucho tiempo y esfuerzos.

Hay distanciamiento con diversas autoridades, esa es la mayor falla, pero también hay mucho que rescatar en la no discriminación, apoyo a grupos vulnerables y matrimonio igualitario.

Del aborto comentó que defiende el derecho de las mujeres de decidir en todos los aspectos de su vida.

ABORTO.

JUAN ORLANDO VILCHIS El candidato Juan Orlando Vilchis Cortés sostuvo que el eje rector de su propuesta es el pleno ejercicio de los derechos humanos.

Se pronunció por una cultura de prevención, de respeto y garantía en los derechos humanos.

Explicó que la prevención se debe dar a través de la armonización legislativa y normativa.

Sustancial de la prevención de violaciones de derechos humanos, el fortalecimiento institucional y la capacitación, educación y formación en derechos hnos.

Cuestionado por la diputada Yolanda Rodríguez sobre la problemática de los niños de la calle, Juan Orlando Vilchis dijo que se deben impulsar políticas públicas y acercamiento con la sociedad civil.

Iniciar desde la legislación para no incurrir en inconvencionalidad por omisión legislativa.

En el tema de salud dijo que hay quejas de mujeres que recibieron atención en los hospitales de médicos de pregrado, lo que provoca muchas muertes de menores, aunque luego aclaró que las estadísticas recientes no las tiene.

Sin embargo, consideró que esta problemática plantea la oportunidad de la armonización porque muchas veces se exculpa a estos médicos y se les quita responsabilidad en los partos que atienden.

MARIANA RAMÍREZ OSORNIO La candidata Mariana Ramírez Osornio, ofreció sensibilidad, pero no desde una postura de debilidad, sino de respeto a los derechos de las personas.

Firmeza en resoluciones que se tengan que emitir, en las recomendaciones y acuerdos de responsabilidad y de no responsabilidad.

Propuso además una Presidencia abierta al diálogo y respeto, no solo para la ciudadanía, sino para el personal que labora en la Defensoría.

En cuanto al tratamiento que se da a víctimas, se pronunció por un programa que establezca su inclusión a favor de otras víctimas, no solo por empatía sino por solidaridad.

Asimismo, Ramírez Osornio señaló que se coadyuvará con diversos órganos de gobierno en sus distintos niveles, habrá diálogo efectivo con instituciones encargadas de protección y defensa de los derechos humanos, ya que la Defensoría no puede sola.

Esto a partir de una estrategia de educación, pues de lo que se trata es de llegar a una Defensoría desde prevención, promoción, protección y garantía de derechos humanos para evitar su violación.

SALVADOR ALBERTO SOSA OCAMPO Salvador Alberto Sosa Ocampo se pronunció por la apertura de una oficina regional de la DDHQ en Cadereyta, que atienda municipios como Peñamiller, San Joaquín, Tolimán y Colón Dijo se debe atener la situación de los migrantes porque Jalpan, Huimilpan y otros municipios de la sierra dependen de las remesas, y si los deportan hay que estar preparados, sobre todo para la atención de quienes hayan sido víctimas de desaparecidos, indefensión y abandono, error judicial, desempleo, personas con enfermedades crónica degenerativas y obesidad infantil.

ÁLVARO MANDUJANO CAMACHO Álvaro Mandujano Camacho sostuvo que debe haber coordinación entre poderes y organismos, ya que no cabe la confrontación.

Las autoridades están obligadas a que antes de llegar a una recomendación, privilegien el diálogo y la concertación, sin sumisión a ninguna autoridad y con pleno respeto a derechos humanos.

Hay que cumplir todas las leyes para lograr la convivencia armónica.

La Defensoría no defiende a personas que cometen falta, dijo, sino a seres humanos que tienen derechos, derecho al procedimiento en toda causa o proceso jurisdiccional que se lleve en su contra.

Propuso crear una Defensoría de Derechos Humanos Itinerante, que vaya a los municipios, empezando por las cabeceras municipales.

El mejor derecho siempre será la prevención, dijo, y la mejor asesoría a una persona es preventiva y no correctiva.

