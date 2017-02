Esperan dos nuevos parques industriales en P. Escobedo

POR RUBÉN PACHECO Noticias La presidenta municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León Sotelo, señaló que para este año se espera la instalación de dos nuevos parques industriales, y aseguró que no se dará cabida a empresas que contaminen. “Lo que estamos nosotros solicitando como única limitante es que no se pongan empresas contaminantes en el municipio. Hay empresas alimentarias y demás, lo que necesitamos es crecimiento en el municipio, pero que no generen más problemas”.

Recordó además que el año pasado se aprobó en el cabildo que las empresas contaminantes no se podían instalar en Escobedo. De manera específica se refirió a una industria papelera, la cual sí iba a generar contaminantes. “Este tipo de cuestiones que lejos de beneficiar nos perjudiquen a futuro al municipio, definitivamente no vamos a estar abiertos. Por otro lado estamos tratando de otorgar las mayores facilidades para que las industrias se puedan instalar en Pedro Escobedo y realmente sea ese detonante”.

Aceptó que uno de los retos de su administración es la de generar crecimiento económico, por medio de la industria, pero resaltó que como alcaldesa no puede comprometer el futuro de los habitantes. Finalmente aseguró que será en el transcurso de esta semana cuando se dé un pronunciamiento para anunciar qué empresas podrían instalarse en Pedro Escobedo.

