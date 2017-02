Fallece el segundo queretano acribillado en Apaseo El Alto,Gto.

POR: TANIA TALAVERA Noticias Ya son cuatro el número de personas fallecidas, las cuales fueron acribilladas, en manos del crimen organizado en Apaseo El Alto, Guanajuato, dos de ellos eran originarios de Querétaro. Es de recordar que en los primeros minutos de este jueves, un grupo armado arribó en un vehículo, a un establecimiento denominado “Sin Fortuna”, ubicado sobre la carretera libre a Celaya, sobre el kilómetro 26.

Al bajar, desde la parte exterior accionaron en diversas ocasiones sus armas entre largas y cortas, con las cuales en ese momento lesionaron a dos personas y asesinaron a dos, para después huir. Sin embargo, al ser trasladados los lesionados, de nombre Miguel Ángel “N” y César “N”, ambos hermanos, oriundos de Querétaro, uno perdió la vida y el segundo fue trasladado al Hospital en donde continuó la atención médica y en donde su estado era grave al tener impactos de bala en tórax y piernas.

Lamentablemente, en las primeras horas de ayer, se conoció que el único sobreviviente en ese momento perdió la vida en un hospital en Querétaro, al no resistir las lesiones que había recibido por proyectil de arma de fuego. Por su parte, el Sub Procurador de Justicia Región C, del estado de Guanajuato, René Urrutia de la Vega, señaló que la Unidad Especializada de Homicidios, está llevando a cabo las investigaciones correspondientes por el asesinato de las personas.

Por lo cual, se está revisando la información recabada en torno al cuádruple homicidio, sin embargo aún no se puede definir con certeza, cuál fue el móvil o la dinámica, de cómo se llevaron a cabo los hechos. Ya que las personas que estuvieron presentes, perdieron la vida, no obstante, indicó que ya se tienen avances en la investigación, por los estudios que han realizado los Agentes de Investigación Criminal.

