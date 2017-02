Escenario de tranquilidad en la entidad, señala la PGR

POR MANUEL PAREDÓN No ti cias El delegado de la Procuraduría General de la República, Julio César Esponda Cal y Mayor, vislumbra un escenario de tranquilidad pero están tomando una serie de previsiones con los tres niveles de gobierno. Aseguró asimismo que aquí no hay indicios de producción de drogas pero puede haber algunas células del crimen organizado, no así grupos establecidos, y adelantó que redoblarán esfuerzos para contener el robo de combustible en oleoductos.

De estos últimos casos, el funcionario confirmó que del pasado mes de enero a la fecha, abrieron más de 10 carpetas de investigación. Acerca del aseguramiento de 166 kilos de cocaína que transportaba un tráiler, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Policía Municipal en la carretera 57, informó que el conductor del vehículo fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva.

El costo de la droga equivale a 2 ó 3 millones de dólares y procedía del Estado de México; aparentemente tenía como destino final la ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas. En el caso de los decomisos de droga en el Aeropuerto Intercontinental, el delegado de la PGR, explicó que han participado la Policía Federal y el Ejército y básicamente se han descubierto en los servicios de paquetería, no precisamente en equipaje de pasajeros. Indicó que el servicio de paquetería es un espacio muy importante aquí, en el que las empresas trasladan cientos de paquetes del centro del país al norte o al sureste.

