UCD se manifestará el día 5

POR RUBÉN PACHECO Noticias El coordinador nacional de la Unión Campesina Democrática (UCD), Antonio Tirado Patiño, aseguró que mil carros afiliados a la organización, se manifestarán este 5 de Febrero.

Señaló que algunos vehículos podrían llegar desde el día sábado cuatro de febrero, provenientes de distintos estados de la república; sin embargo será el domingo cuando intenten entregar un documento al presidente Enrique Peña Nieto.

Asimismo afirmó que en el estado ya se encuentran algunos camiones provenientes de Tamaulipas, mientras que este jueves llegan otros de Aguascalientes y se espera que el grueso llegue el sábado por la noche.

“Esto es responsabilidad exclusivamente del gobierno federal, yo hace 15 días lo dije, estoy abierto al diálogo para evitar trasladar 10 mil gentes a Querétaro, en un evento trascendental”.

Dijo que hay más organizaciones que pretenden venir a Querétaro para manifestarse.

Afirmó que el gobierno federal se ha negado a sentarse a negociar con la UCD, cuyos agremiados denuncian extorsiones en caminos federales, así como la imposibilidad de legalizar carros provenientes de Estados Unidos.

“El día 5 de Febrero si no quiere ninguna negociación, si el gobierno federal no quiere ni vernos, vamos a tratar nosotros de verlo a él, si él no quiere vernos a nosotros, Vamos allegar hasta donde nos permitan.

No venimos ni a quemar gasolineras, ni a romper vidrios, solo venimos a gestionar problemas sociales porque queremos pagar impuestos.

De acuerdo con el coordinador, el objetivo es aportarle al gobierno federal 25 mil millones de pesos por la legalización de los carros americanos en modelos 2011 y anteriores, con un impuesto que no exceda de los 5 mil pesos.

