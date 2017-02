El Teatro de la República En el catálogo de Monumentos Históricos

POR LETICIA JARAMILLO Noticia El Teatro de la República será inscrito en el Catálogo de Monumentos Históricos luego de haberse formalizado la compra venta en la Notaría Pública No 10 de Querétaro; y la escritura se guardará en una cápsula del tiempo para abrirla dentro de 100 años, dio a conocer el Lic. Erick Espinosa Rivera, Notario Titular, quien dio fe de la transmisión del recinto, de la Fundación Josefa Vergara y Hernández al Senado de la República, sobre la cantidad de 100 millones de pesos más IVA.

Como lo anticipó Noticias, la verdad cada mañana, las escrituras se entregarán el próximo 5 de febrero durante la conmemoración del centenario de la promulgación de la Constitución de 1917 al senador Pablo Escudero, presidente de la Mesa Directiva del Senado de la Republica, teniendo como testigo de honor al presidente Enrique Peña Nieto.

También firmarán el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Cámara de Diputados y el Gobernador Francisco Domínguez Servién. Detalló que serán varios los documentos que estarán en la cápsula del tiempo y entre ellos un primer testimonio de la escritura y se abrirá dentro de 100años. Será un evento emotivo con la finalidad de que quede marca de los cien años; comenzará a las 12 del día para terminar a la una y media aproximadamente.

La escritura original quedará en la Notaría porque es el documento que tiene las firmas, pero el Notario expide un primer testimonio y seguramente ese primer testimonio podrá tener copias que se dejarán en la urna y sería sano que otras se depositen en el recinto del Senado, como se tiene el discurso original de Belisario Domínguez, expresó el Notario.

NO ESTÁ REGISTRADO COMO MONUMENTO El Lic. Erick Espinosa nos explica que el Teatro de la República, antes Teatro Iturbide, no está registrado como monumento histórico sino como propiedad privada; tocará al Senado inscribirlo como lo están los Arcos, pero la propiedad tiene un destino por su carácter histórico que no es ni puede ser comercial.

Una vez que se inscriba en el Registro Público de la Propiedad en coordinación con el Senado se podrá inscribir en el Registro Federal que está destinado para este tipo de propiedades; y el mismo Senado lo inscribirá en este otro registro de monumentos para que quede inscrito como monumento histórico.

El Senado de la República también buscará que se diversifique su uso y no se restrinja solamente para las presentaciones de la Orquesta Filarmónica o ciertos eventos de carácter político, como cuando viene el presidente de la República a la conmemoración de la promulgación de la Constitución.

La idea es que ese recinto se use para exposiciones de arte, para conciertos de Orquestas, “no eventos que pudiesen ser protagonistas de otro tipo de cosas como una asamblea de un sindicato, no es para eso” y tampoco para las graduaciones, añadió el Notario Erick Espinosa. Con ese propósito, dijo que se conformara un Patronato integrado por personalidades que estarán al pendiente del buen uso del recinto.

Y quien encabece este organismo será el encargado de hacer las veces de gerente y firmar los convenios para que se pueda prestar, dejando en claro las condiciones en las que se entrega, como ocurre con cualquier bien patrimonio del gobierno federal. Subrayó que el avalúo comercial del Teatro de la República si llega a los 100 millones de pesos por el factor histórico. Lo curioso es que en este centenario el precio es de 100 millones de pesos y la operación de compra venta se hizo sobre esa cantidad más IVA, a través de una transferencia electrónica.

El acto de transmisión de propiedad del Teatro de la República se llevó a cabo en la ciudad de México este martes. Estuvieron el Presidente del Senado Pablo Escudero, así como el Presidente de la Fundación Vergara, Ing. Jaime García Olivares y el Notario Erick Espinosa, quien dio fe. En la ceremonia del 5 de febrero el Lic. Erick Espinosa entregarán las escrituras al Ing. Jaime García, quien a su vez las entregará al presidente del senado de la República, y el presidente Enrique Peña Nieto firmará como testigo de calidad.

Cabe recordar que con esos recursos la Fundación Josefa Vergara construirá la ciudad de los niños y por tratarse de una institución de asistencia privada, está exenta del pago del impuesto sobre la renta. La operación de compra venta contó con la autorización del Congreso del Estado como lo marca la ley, de la Fundación Josefa Vergara, de la Junta de Asistencia Privada que coordina a todas las IAPs, así como el propio Senado de la República y la Secretaría de Cultura.

