Tiene municipio 550 solicitudes de cambios de uso de suelo y otros

POR RUBÉN PACHECO No ti cias Dado que el periodo vacacional oficial inicia el próximo lunes, el secretario del Ayuntamiento de Querétaro, Rafael Fernández de Cevallos, dio a conocer que los trabajos en las comisiones se retomarán hasta que concluya este periodo de asueto. El secretario no descartó que de manera extraordinaria alguna comisión pudiera convocar a sesión, por lo que todo dependerá de la premura de cada tema.

“No es tanto que entren en receso, sino que no se va a convocar a comisiones. Hasta el día de hoy no he sido notificado y no tendrían por qué hacerlo, a veces me avisan por la amistad que hay con ellos, de posibles vacaciones”.

El funcionario destacó que la secretaría a su cargo tiene 550 solicitudes, las cuales tienen que ver con cambios de uso de suelo y otros temas que se tocarán al terminar las vacaciones, el nueve de enero.

Destacó además que las comisiones con mayores sesiones son: la de Gobernación, Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública, la de Obras y Servicios, la de Desarrollo Urbano y Ecología, Así como la de Seguridad.

Por ello, en la semana del regreso de vacaciones, los regidores se reunirán para sesionar en comisiones, toda vez que la primera sesión de cabildo del año se llevará a cabo el 17 y la segunda el 31 de enero.

Por otro lado, al realizar un recuento de este año, Fernández de Cevallos destacó que en total se realizaron 38 sesiones de cabildo, 24 ordinarias, seis extraordinarias y ocho solemnes.

De acuerdo con el funcionario, el 2016 fue un año productivo, toda vez que se aprobaron 463 acuerdos, de los cuales 195 fueron por el voto unánime, por ello dijo que se privilegió el consenso de las fracciones y grupos que componen el ayuntamiento de Querétaro.

