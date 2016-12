Pide Anemte que sea gobierno estatal quien regule horarios

POR JAHAIRA LARA No ti cias La Asociación Nacional de Empresarios Turísticos y Entretenimiento (Anemte) en Querétaro solicita al gobierno del estado establecer los horarios de operación para los establecimientos nocturnos; toda vez que argumentan que al ser la administración municipal la que regula, cada trienio se enfrentan a nuevas modificaciones.

El presidente de la Anemte en la entidad, Ricardo Veraza Peñaloza, destacó que el principal reto al que se enfrentan con la actual administración, es la ampliación de los horarios de operación para el desalojo de los clientes.

Explicó que actualmente a las tres de la mañana, todos los establecimientos deben estar cerrados, por lo que se debe iniciar el desalojo de la gente previo al horario; por lo que se pide de una a dos horas después de las tres de la mañana para el desalojo de clientes, no para la venta de alcohol.

Los beneficios de las modificaciones solicitadas son evitar la operación de los “after”, que de acuerdo con el presidente de la Anemte, abren sus puertas después de las 3:30 horas y operan sin regulación del municipio; así como disminuir la venta clandestina de alcohol.

“Estamos solicitando que sean más amplios en los horarios e insistimos que sea el estado, porque el municipio cada tres años que cambian de presidente, el nuevo que llega quiere quitar lo del anterior (…) Sólo estamos pidiendo que sean una o dos horas de desalojo, que no sean de venta, sino de desalojo. Nos beneficia para que no se vayan a otro lado y que no proliferen muchos after”.

Veraza Peñaloza destacó que desde el 15 de septiembre la administración municipal ofrece a algunos establecimientos horas extras de operación con servicio de refresco, pero por cada hora se cobra al establecimiento poco más de dos mil pesos.

“El municipio dice págame horas extras, está bien, pero que fuera sin pagar; porque esa hora cuesta más de dos mil pesos con dos servicios de refresco, entonces tiene que vender una botella para que puedas recuperar la hora de desalojo. Hemos detectado que la gente se está yendo a otros municipios como San Miguel de Allende y Celaya, allá cierran a las 06:00 o 07:00 de la mañana, no tiene horario de cerrar”, puntualizó.

